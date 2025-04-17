Уровень мощности магнитной бури на Земле повысился до отметки G4

Магнитная буря, охватившая Землю, не сбавляет мощности. Уровень повысился до предпоследнего, соответствующего отметке «очень сильный». Об этом рассказали представители Института прикладной геофизики, пишет ТАСС.
Всего существует пять степеней мощности магнитных бурь. Они варьируются от G1 до G5. Последняя характеризуется словосочетанием «экстремально сильно». Сейчас буря достигла уже четвертого уровня.
Явление может отразиться не только на состоянии восприимчивых к климатическим изменениям людей, но и на технике. Так, могут фиксироваться нарушения в радиосвязи и спутниковой навигации.
Согласно прогнозам метеорологов, мощная магнитная буря продлится еще несколько часов. Она отступит к утру 17 апреля.