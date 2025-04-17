В России запечатлели на фото «дракулу» глубокой ночью: вот кто это на самом деле

Как пояснили специалисты заповедника, это кабарга — самый миниатюрный представитель дальневосточных парнокопытных. Особенность вида — отсутствие рогов у обоих полов, при этом самцы обладают выразительными клыками, которые и придают им столь необычный «вампирский» облик.