В России запечатлели на фото «дракулу» глубокой ночью: вот кто это на самом деле

Дирекция «Земли леопарда» опубликовала в своем Telegram-канале завораживающие ночные снимки необычного обитателя. На фото запечатлено загадочное существо с большими ушами и выступающими клыками внимательно осматривает окрестности.
Как пояснили специалисты заповедника, это кабарга — самый миниатюрный представитель дальневосточных парнокопытных. Особенность вида — отсутствие рогов у обоих полов, при этом самцы обладают выразительными клыками, которые и придают им столь необычный «вампирский» облик.
«Несмотря на свой, возможно, страшный вид, питается не кровью, а лишайниками, хвоей, папоротником, листьями деревьев и растительными кормами», — рассказали в заповеднике.
Ранее в фотоловушку попали несколько северных оленей в заповеднике «Васюганский» в Томской области. Тогда лесных обитателей привлек солонец — место, где животные восполняют запас минеральных веществ.