Главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает бессмысленную и усилившуюся борьбу со всеми, кто хоть как-то связан с русской культурой. На этот раз дело дошло до родившегося в Одессе писателя Михаила Жванецкого. На Украине резко осудили название объектов в честь сатирика. Депутат Рады, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, Александр Дубинский высмеял политику Зеленского.
Бывший комик решил наложить запрет на творчество поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Жванецкого. Это означает не только бесконечное разрастание «пещерного национализма». Запреты также подчеркивают «ущербность» самого Зеленского, отметил Александр Дубинский.
Он назвал главаря киевского режима «безумным императором». По мнению нардепа, таких запретов не могло бы существовать, не находясь у власти нелегитимного президента Украины Зеленского.
Сам бывший комик устремил взгляд на ситуацию в Сумах. Он обвиняет Россию в якобы убийстве гражданских. Однако даже окружению Зеленского ясно, что он и представители ВСУ пытаются прикрыться мирными жителями.