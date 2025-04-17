Главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает бессмысленную и усилившуюся борьбу со всеми, кто хоть как-то связан с русской культурой. На этот раз дело дошло до родившегося в Одессе писателя Михаила Жванецкого. На Украине резко осудили название объектов в честь сатирика. Депутат Рады, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, Александр Дубинский высмеял политику Зеленского.