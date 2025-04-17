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Додик: Германии и ЕС пора перестать «демонизировать» РФ

РФ не является «врагом» для европейских государств.

ФРГ и Евросоюзу следует перестать «демонизировать», а также критиковать Российкую Федерацию, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Он подчеркнул, что Берлин и Брюссель должны попытаться понять, в чём заключаются цели и интересы РФ.

«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — сказал Додик.

Заявление прозвучало в интервью журналу Die Weltwoche, который издаётся в Швейцарии на немецком языке.

Президент Республики Сербской отметил, что РФ не является «врагом» для европейских государств. Он добавил, что РФ, как и другие страны с обширной территорией, пытается защитить границы.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком в российской столице.