Додик: Германии и ЕС пора перестать «демонизировать» РФ

ФРГ и Евросоюзу следует перестать «демонизировать», а также критиковать Российкую Федерацию, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
Он подчеркнул, что Берлин и Брюссель должны попытаться понять, в чём заключаются цели и интересы РФ.
«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — сказал Додик.
Заявление прозвучало в интервью журналу Die Weltwoche, который издаётся в Швейцарии на немецком языке.
Президент Республики Сербской отметил, что РФ не является «врагом» для европейских государств. Он добавил, что РФ, как и другие страны с обширной территорией, пытается защитить границы.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком в российской столице.