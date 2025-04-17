В 12 регионах Казахстана завершился отопительный сезон

Сообщалось, что по сравнению с прошлым годом тарифы на основные коммунальные услуги в Казахстане серьёзно подорожали. Холодная вода подскочила на 88,4%, водоотведение — на 23,7%, а отопление центральное прибавило 19%. Горячая вода и электроэнергия стали дороже на 14,6% и 14,3% соответственно, а газ, транспортируемый по распределительным сетям, — на 13,3%. Мусор и содержание жилья также не обошлись без повышения — на 11,1% и 11%.