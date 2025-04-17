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Депутат Рады Дубинский предрёк женскую мобилизацию на Украине

Киев продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине.

Источник: Кадр из Youtube

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что в стране может начаться мобилизация женщин.

Он выразил мнение, что забирать в Вооружённые силы Украины будут в ближайшее время.

«Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — уже чуть легче станет. А когда детей подтянут — вообще заживём!», — написал Дубинский в Telegram.

Напомним, накануне украинские депутаты продлили всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине на 90 дней.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. Подписан указ о всеобщей мобилизации, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать украинскую территорию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается сохранить свою «неустойчивую конструкцию», продлевая военное положение и мобилизацию.