Депутат Рады Дубинский предрёк женскую мобилизацию на Украине

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что в стране может начаться мобилизация женщин.
Он выразил мнение, что забирать в Вооружённые силы Украины будут в ближайшее время.
«Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — уже чуть легче станет. А когда детей подтянут — вообще заживём!», — написал Дубинский в Telegram.
Напомним, накануне украинские депутаты продлили всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине на 90 дней.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. Подписан указ о всеобщей мобилизации, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать украинскую территорию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается сохранить свою «неустойчивую конструкцию», продлевая военное положение и мобилизацию.