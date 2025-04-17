Массовый сбой электроэнергии произошел в Коста-Рике

16 апреля на острове Коста-Рика произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, вызванное одновременным выходом из строя нескольких ключевых объектов энергосистемы. Об этом сообщила местная компания Genera, отвечающая за энергоснабжение территории.
«Примерно в 12:40 (21:40 мск) было зафиксировано событие, повлиявшее на работу служб по всему острову», — следует из текста сообщения.
Уточняется, что на острове ведутся аварийно-восстановительные работы на энергообъектах. Причины масштабного сбоя пока не названы.
Ранее KP.RU писал, что 16 апреля в Дагестане были зафиксированы масштабный сбой электроэнергии. Так, в республике остались без электроэнергии свыше 37 тыс. домохозяйств, где проживает 160 491 человек, включая более 40,3 тыс. детей. При этом аварийные бригады работают над восстановлением подачи электричества в Махачкале и десяти районах республики.