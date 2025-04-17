Массовый сбой электроэнергии произошел в Коста-Рике

Ранее KP.RU писал, что 16 апреля в Дагестане были зафиксированы масштабный сбой электроэнергии. Так, в республике остались без электроэнергии свыше 37 тыс. домохозяйств, где проживает 160 491 человек, включая более 40,3 тыс. детей. При этом аварийные бригады работают над восстановлением подачи электричества в Махачкале и десяти районах республики.