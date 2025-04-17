Опубликованы первые итоги введения самозапретов на кредиты: показатели удивляют

С 1 марта 2025 года в России появилась возможность самостоятельного наложения запретов на выдачу кредитов. Сервис оказался очень востребован, а сам закон вызвал общественный резонанс. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй, пишет ТАСС.
Согласно статистике, россияне за 1,5 месяца оформили 10 миллионов самозапретов на кредиты. Чаще всего они устанавливались жителями Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростовской области. В столице, например, оформили более 1,1 миллиона самозапретов.
«Введение в действие закона о самозапрете сопровождалось большим общественным резонансом, который вылился в повышенный спрос на данный сервис в первые месяцы его работы. Граждане стремились как можно быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников», — подчеркнул директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.
Мера вскоре станет доступна для оформления и через МФЦ. Сейчас россияне могут установить самозапрет на кредиты с помощью Госуслуг.