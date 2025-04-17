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«Известия»: В ЕС готовят очередную антироссийскую резолюцию ко Дню Победы

В Европарламенте готовят новую антироссийскую резолюцию.

Источник: Комсомольская правда

Европарламент готовит резолюцию к годовщине завершения Второй мировой войны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники.

Так собеседник издания сообщает о дебатах среди евродепутатов относительно пересмотра трактовки действий СССР. В частности пакта Молотова-Риббентропа и репрессиях в Союзе в довоенный и военный периоды.

«Глава евродипломатии Кая Каллас уже пригрозила политикам санкциями в случае их визита в Москву в День Победы», — передает издание.

При это ряд депутатов Европарламента выражают несогласие с подобной позицией. Они убеждены, что память о прошлом не следует превращать в орудие политических баталий или средство достижения сиюминутных внешнеполитических целей.

Ранее ЕС ввел персональные санкции в отношении вице-премьера Сербии Александра Вулина, включая запрет на посещение стран ЕС, в связи с его публичными высказываниями пророссийской направленности на площадке Европарламента.