«Известия»: В ЕС готовят очередную антироссийскую резолюцию ко Дню Победы

Европарламент готовит резолюцию к годовщине завершения Второй мировой войны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники.
Так собеседник издания сообщает о дебатах среди евродепутатов относительно пересмотра трактовки действий СССР. В частности пакта Молотова-Риббентропа и репрессиях в Союзе в довоенный и военный периоды.
«Глава евродипломатии Кая Каллас уже пригрозила политикам санкциями в случае их визита в Москву в День Победы», — передает издание.
При это ряд депутатов Европарламента выражают несогласие с подобной позицией. Они убеждены, что память о прошлом не следует превращать в орудие политических баталий или средство достижения сиюминутных внешнеполитических целей.
Ранее ЕС ввел персональные санкции в отношении вице-премьера Сербии Александра Вулина, включая запрет на посещение стран ЕС, в связи с его публичными высказываниями пророссийской направленности на площадке Европарламента.