В московском Музее Победы стартовала акция «Мы помним»

В первый день участие в акции приняли около 200 человек. Среди них — члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы, а также ветеран ВОВ Владимир Яковлевич Вильховский. К ним присоединились сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники.
Мемориальные церемонии будут проходить до 12 мая в Зале Славы. На пилонах этого зала увековечены имена 12 тысяч Героев Советского Союза и России.
Ранее Life.ru рассказывал, что 5 мая на школьных «Разговорах о важном» посвятят Победе в Великой Отечественной войне. Ученики узнают о страшных событиях в год 80-летия Победы.