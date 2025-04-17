В московском Музее Победы стартовала акция «Мы помним»

В первый день участие в акции приняли около 200 человек. Среди них — члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы, а также ветеран ВОВ Владимир Яковлевич Вильховский. К ним присоединились сотрудники Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники и школьники.