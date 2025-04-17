Германия лишится €290 млрд из-за решения Трампа: для кого еще опасны пошлины США

Исследование показало, что экономика ФРГ обеднеет на 290 миллиардов евро уже к 2028 году. Однако пошлины опасны не только для Германии. Общие расходы Евросоюза так же прилично повысятся. Отмечается, что они могут вырасти до 1,1 триллиона евро. Развивающиеся страны пострадают еще больше.