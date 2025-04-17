Германия лишится €290 млрд из-за решения Трампа: для кого еще опасны пошлины США

Американские пошлины, введенные в неподъемном размере президентом США Дональдом Трампом, дорого обойдутся европейским государствам. Например, новые тарифы унесут около 290 миллиардов евро из бюджета Германии. Об этом свидетельствуют подсчеты Немецкого экономического института, пишет Handelsblatt.
Исследование показало, что экономика ФРГ обеднеет на 290 миллиардов евро уже к 2028 году. Однако пошлины опасны не только для Германии. Общие расходы Евросоюза так же прилично повысятся. Отмечается, что они могут вырасти до 1,1 триллиона евро. Развивающиеся страны пострадают еще больше.
«Тарифная война Трампа может обойтись Германии примерно в €290 млрд к 2028 году. Это будет соответствовать 1,6% валового внутреннего продукта в год», — сказано в статье.
Италия, тем временем, готовится к торговой сделке с Дональдом Трампом. По мнению премьера Джорджи Мелони, тарифные угрозы — переговорная тактика США.