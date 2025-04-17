Концерт американской звезды рэпа перенесли в Москве

Цены на билеты варьируются от 5 до 45 тысяч рублей. Самые дешевые на танцпол от 5 до 5,9 тысячи рублей. В фан-зону билет стоит от 6,5 до 9 тысяч, за место на балконе придется отдать 10 тысяч рублей. Лаунж-зона начинается от 20 тысяч, заканчивается 30 тысячами рублей. Самые дорогие билеты — премиум за 45 тысяч.