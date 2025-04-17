Концерт американской звезды рэпа перенесли в Москве

Концерт рэпер перенесли на неделю.
Концерт известного американского рэпера Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус), который должен был состояться 18 апреля в Москве, перенесен на 26 апреля. Об этом сообщает официальный сайт «Яндекс. Афиша». Рэпера три раза номинировали на «Грэмми», а также является мужем популярной рэп-артистки Карди Би.
«Offset. 26 апреля, суббота, 20:00. МТС Live Холл», — следует из сообщения на официальном сайте сервиса.
Цены на билеты варьируются от 5 до 45 тысяч рублей. Самые дешевые на танцпол от 5 до 5,9 тысячи рублей. В фан-зону билет стоит от 6,5 до 9 тысяч, за место на балконе придется отдать 10 тысяч рублей. Лаунж-зона начинается от 20 тысяч, заканчивается 30 тысячами рублей. Самые дорогие билеты — премиум за 45 тысяч.
Ранее в Екатеринбурге произошли массовые переносы концертов звезд с одной площадки на другую. Концерты американской группы Onyx и южнокорейской рок-поп группы W24 были перенесены с площадки Tele-Club на другие сцены города.