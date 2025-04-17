В Нижнем Новгороде прошло заседание совета фонда «Защитники Отечества»

Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что фонд «Защитники Отечества» стал настоящей большой семьёй и ответственно решает вопросы по адаптации участников СВО к мирной жизни. Кроме того, фонд помогает семьям погибших и пропавших без вести солдат СВО.