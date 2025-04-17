Медики установили причину смерти Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла естественной смертью от осложнений диабета, сообщили в офисе судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, передает ABC News.
Вскрытие не проводилось, поскольку родные актрисы выступили против этого по религиозным причинам, однако ясность внесли результаты токсикологического анализа, объяснили там.
39-летняя Мишель Трахтенберг умерла в конце февраля. Ее без сознания в собственном доме нашла мать, работники скорой помощи констатировали смерть актрисы. Полиция допускала, что у нее возникли осложнения после недавно перенесенной операции по трансплантации печени.
Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье евреев-иммигрантов. Актриса говорила, что знает русский язык, так как ее мать родилась в России.
Свою первую роль она сыграла в возрасте девяти лет в сериале 1990-х годов на канале Nickelodeon «Приключения Пита и Пита». Затем Трахтенберг снималась в различных детских фильмах и шоу. Повзрослев, актриса на протяжении трех лет играла роль Дон Саммерс, сестры главной героини сериала «Баффи, истребительница вампиров».
В 2004 году она снялась в комедии «Евротур». Также Трахтенберг снималась в сериалах «Сплетница», «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв» и др.