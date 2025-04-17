Медики установили причину смерти Мишель Трахтенберг

Свою первую роль она сыграла в возрасте девяти лет в сериале 1990-х годов на канале Nickelodeon «Приключения Пита и Пита». Затем Трахтенберг снималась в различных детских фильмах и шоу. Повзрослев, актриса на протяжении трех лет играла роль Дон Саммерс, сестры главной героини сериала «Баффи, истребительница вампиров».