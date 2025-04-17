Миронов поддержал идею родительских патрулей в Архангельской области

«Родительские патрули в Архангельской области — это инициатива из народа. Её нужно распространить на всю страну хотя бы, потому что при нынешней высочайшей нагрузке у сотрудников и нехватки кадров у полиции не хватает ни сил, ни времени на профилактическую работу с молодёжью в вечернее время суток», — сказал Миронов РИА Новости.