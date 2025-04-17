Стали известны причины смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг

Актриса из Соединенных Штатов Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля 2025 года. Ей было всего 39 лет. Причиной смерти оказались осложнения, вызванные диабетом, пишет NBC, ссылаясь на офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.
Телеведущая также перенесла операцию. Организм актрисы подвергся хирургическим вмешательствам незадолго до ее смерти. Телеведущая перенесла операцию по пересадке печени.
«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — подчеркивается в статье.
Тело телеведущей нашла ее мать утром 26 февраля. Фанаты актрисы еще задолго до ее смерти начали бить тревогу, заметив резкие изменения у Мишель Трахтенберг. Она казалась очень худой. Некоторые подписчики заподозрили ведущую в употреблении запрещенных веществ.