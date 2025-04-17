Стали известны причины смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг

Тело телеведущей нашла ее мать утром 26 февраля. Фанаты актрисы еще задолго до ее смерти начали бить тревогу, заметив резкие изменения у Мишель Трахтенберг. Она казалась очень худой. Некоторые подписчики заподозрили ведущую в употреблении запрещенных веществ.