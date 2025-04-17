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Стали известны причины смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг

NBC: причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг стали осложнения от диабета.

Источник: Комсомольская правда

Актриса из Соединенных Штатов Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля 2025 года. Ей было всего 39 лет. Причиной смерти оказались осложнения, вызванные диабетом, пишет NBC, ссылаясь на офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

Телеведущая также перенесла операцию. Организм актрисы подвергся хирургическим вмешательствам незадолго до ее смерти. Телеведущая перенесла операцию по пересадке печени.

«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — подчеркивается в статье.

Тело телеведущей нашла ее мать утром 26 февраля. Фанаты актрисы еще задолго до ее смерти начали бить тревогу, заметив резкие изменения у Мишель Трахтенберг. Она казалась очень худой. Некоторые подписчики заподозрили ведущую в употреблении запрещенных веществ.