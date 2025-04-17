Американец Пичони заявил, что переехал в РФ из-за системы поддержки семей

Бывший житель Соединённых Штатов Эрик Пичони переехал в Российскую Федерацию, он рассказал, что это решение он принял из поддержки семей в РФ.
Мужчина поделился, что у него есть маленькая дочь. Он добавил, что в США после рождения ребёнка траты на медицину составляли «тысячи долларов» в месяц.
«Основная причина — это семья. У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах», — рассказал Пичони в эфире своего YouTube-канала.
Он напомнил, что страховка в Соединённых Штатах покрывает лишь «малую часть трат».
«Здесь, в России, мы чувствуем, что не одни», — подчеркнул он.
Напомним, во время расширенного заседания Президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался на немецком языке с Максимом Житниковым, который переехал во Владимирскую область из ФРГ.
Житников подчеркнул, что у него есть двое детей. Решение жить в России связано с тем, что в Европе пропагандируются нетрадиционные ценности. Житников попросил у Путина помощи с получением гражданства РФ.
Ранее сообщалось, что пообщавшийся с президентом РФ Владимиром Путиным переселенец из Максим Житников рассказал о своих вопросах, а также о том, как попал на Госсовет.