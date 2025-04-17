Американец Пичони заявил, что переехал в РФ из-за системы поддержки семей

«Основная причина — это семья. У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах», — рассказал Пичони в эфире своего YouTube-канала.