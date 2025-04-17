Telegraph: Британия поддержит решение Германии передать Украине ракеты Taurus

Великобритания выразила готовность поддержать решение Германии о поставке крылатых ракет Taurus Украине. Согласно информации Telegraph, ссылающегося на осведомленный источник в правительстве Британии, Лондон совместно с союзниками намерен максимально усилить военный потенциал украинских вооруженных формирований.
Как уточняет издание, британские власти уже продолжительное время активно продвигают идею передачи данного вида вооружений Киеву.
«Любое влияние со стороны Великобритании поможет убедить Германию поставить Taurus», — пояснил немецкий депутат Родерих Кизеветтер.
Источник подчеркнул, что в случае положительного решения Берлина канцлеру Олафу Шольцу будет обеспечена полная политическая поддержка со стороны Великобритании.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не раз открыто выступал против передачи Taurus Киеву. Накануне Шольц подтвердил свое мнение и заявил, что свою позицию менять не будет.