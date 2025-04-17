Эксперт объяснил, куда россияне понесли деньги помимо вкладов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Альтернативой традиционным банковским вкладам все чаще становятся вложения в криптовалюту и металлические счета, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнёр, вице-президент ELS GROUP Андрей Евстифеев.
По его словам, некоторые россияне выбирают криптовалюту за возможную высокую доходность, но это не массово, поскольку риски здесь все же велики. А вот вложения в драгметаллы считаются более надежными.
«Люди считают золото, серебро и платину безопасным вариантом вложений. И цифры это подтверждают: только за I квартал 2025 года золото подорожало на 18,6%», — пояснил эксперт.
Он добавил, что росту альтернативных вложений способствует обилие информации о криптовалютах и драгметаллах, упрощение таких инвестиций и необходимость обходить ограничения с доступом к счетам и валюте за рубежом.