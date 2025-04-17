Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России

«Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем», — вспоминает собеседник агентства.