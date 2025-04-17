Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России

КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем.
Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.
«Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем», — вспоминает собеседник агентства.
По словам беженцев, они прошли различные проверки и тесты, в том числе на полиграфе.
Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.