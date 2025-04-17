Эксперт рассказала, что может помешать получить страховую пенсию

Она объяснила, что при отсутствии официальной зарплаты и отчислений россияне рискуют остаться без страховой пенсии. Кроме того, от официального трудоустройства зависит также размер пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, а также больничных.