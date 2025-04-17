Судмедэксперты Нью-Йорка выявили причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Осложнения, вызванные диабетом, привели к смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, которой не стало в феврале, сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.
Другой источник рассказал журналистам, что незадолго до кончины она перенесла пересадку печени.
Напомним, Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля. Тело актрисы нашли в одном из жилых комплексов на Манхэттене в Нью-Йорке. Ей было 39 лет. Сразу после смерти актрисы стало известно, что её семья отказалась от провдения вскрытия.
Трахтенберг известна ролями в фильме «Евротур» (2004) и сериалах «Баффи — истребительница вампиров» (1997−2003) и «Сплетница» (2007−2012).