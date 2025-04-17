Судмедэксперты Нью-Йорка выявили причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Напомним, Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля. Тело актрисы нашли в одном из жилых комплексов на Манхэттене в Нью-Йорке. Ей было 39 лет. Сразу после смерти актрисы стало известно, что её семья отказалась от провдения вскрытия.