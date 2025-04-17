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Судмедэксперты Нью-Йорка выявили причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Другой источник рассказал, что незадолго до кончины Трахтенберг перенесла пересадку печени.

Осложнения, вызванные диабетом, привели к смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, которой не стало в феврале, сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.

Другой источник рассказал журналистам, что незадолго до кончины она перенесла пересадку печени.

Напомним, Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля. Тело актрисы нашли в одном из жилых комплексов на Манхэттене в Нью-Йорке. Ей было 39 лет. Сразу после смерти актрисы стало известно, что её семья отказалась от провдения вскрытия.

Трахтенберг известна ролями в фильме «Евротур» (2004) и сериалах «Баффи — истребительница вампиров» (1997−2003) и «Сплетница» (2007−2012).