Истребительница вампиров, доктор Хаус и роман с культовым певцом: кто такая Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов. Отец девушки был родом из Германии, а мать — из СССР (конкретно из Одессы). Звезда бегло говорила на русском языке, чтобы понимать свою любимую бабушку. С трех лет начала сниматься в рекламе, а в 1991 году дебютировала в сериале «Закон и порядок». В 2000 году она получила свою самую знаковую роль — Тара Маклей в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Позднее сыграла Джорджину Спаркс в «Сплетнице» и приняла участие в культовой комедии «Евротур».