В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Речь о блокировке или отключении YouTube в России на данный момент не идет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идёт. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе», — сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что тема YouTube в России по-прежнему остаётся актуальной. При этом, по его словам, платформа продолжает допускать многочисленные нарушения российского законодательства — распространяет запрещённый контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов.
«Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее, платформа находится под пристальным вниманием, и её работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится», — заключил парламентарий.
По мнению Немкина, переход на отечественные видеоплатформы сегодня — это не просто реакция на внешние вызовы, а стратегически важный шаг к цифровому суверенитету.
«Кроме того, наши платформы уже демонстрируют серьёзный прогресс — как в техническом плане, так и в подходах к работе с авторами. Поддержка в виде грантов, образовательных программ, продвижения отечественного контента — всё это создаёт устойчивую экосистему, где у российских пользователей и блогеров появляется реальная альтернатива», — считает депутат.
Важным парламентарий считает то, что переход на российские платформы идёт не через запреты, а через создание специальных условий, в том числе авторов привлекают комфортными условиями монетизации, возможностями развития аудитории и понятными алгоритмами продвижения.
«Это даёт шанс не просто заменить иностранную платформу, а построить свои, более ориентированные на интересы общества. И чем больше людей — и зрителей, и авторов — вовлекается в развитие отечественного видеоконтента, тем быстрее мы придем к действительно независимой и конкурентоспособной цифровой среде», — заключил он.