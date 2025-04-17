В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube

«Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее, платформа находится под пристальным вниманием, и её работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится», — заключил парламентарий.