ИИ начали применять в call-центрах: россиянам рассказали, как они смогут распознать робота

Искусственный интеллект задействован не только на пространствах Интернета, но и в звонках. В последнее время нейросети всё чаще используются в call-центрах. Компании и госструктуры обяжут докладывать россиянам о присутствии ИИ на телефонной линии, пишут «Известия», ссылаясь на текст законопроекта «О регулировании систем искусственного интеллекта».
Пользователю также предоставят возможность выбирать: общаться с живым оператором или искусственным (если ИИ применяется в конкретном контакт-центре). При обращении жителя через чат-бот россиянин получит указание на автоматизированный характер ответа. Так пользователь поймет, что с ним общается искусственный интеллект.
«Сегодня ИИ активно используется в call-центрах, чат-ботах, сервисах поддержки, но далеко не всегда пользователи осознают, что общаются не с человеком. В условиях, когда технологии становятся всё более реалистичными, вопрос честного уведомления выходит на первый план, как с этической, так и с правовой точки зрения», — пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Искусственный интеллект проникает и в медицину. Так, ученые разработали систему на базе ИИ для диагностики атрофического гастрита.