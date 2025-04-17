ИИ начали применять в call-центрах: россиянам рассказали, как они смогут распознать робота

«Сегодня ИИ активно используется в call-центрах, чат-ботах, сервисах поддержки, но далеко не всегда пользователи осознают, что общаются не с человеком. В условиях, когда технологии становятся всё более реалистичными, вопрос честного уведомления выходит на первый план, как с этической, так и с правовой точки зрения», — пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.