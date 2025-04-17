Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня G4

Напомним, шкала измерения магнитной бури рассчитана на пять уровней, где G5 обозначает «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Уровень G4 предполагает, что на Земле могут возникать серьёзные помехи в связи. Также возможны глубокие нарушения в радиосвязи и многочасовые сбои спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут появляться даже в тропических регионах.