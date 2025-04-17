В Германии признали опасность поддерживающей поставки Taurus Киеву коалиции

Сара Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), предупредила об угрозах для Германии в случае одобрения поставок крылатых ракет Taurus Украине. По ее мнению, поддержка подобной инициативы правящей коалицией создаст серьезные риски для страны. Об этом Вагенкнехт рассказала в беседе с Funke.