Сара Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), предупредила об угрозах для Германии в случае одобрения поставок крылатых ракет Taurus Украине. По ее мнению, поддержка подобной инициативы правящей коалицией создаст серьезные риски для страны. Об этом Вагенкнехт рассказала в беседе с Funke.
«Коалиция, поддерживающая [поставки] Taurus была бы огромной опасностью для Германии! Тот, кто хочет спровоцировать войну с ядерной державой Россией, не должен находиться у власти», — заявила Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke.
При этом Вагенкнехт подчеркнула необходимость четкой позиции от сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля относительно возможных поставок ракет Taurus Украине. Она считает, что руководство партии обязано открыто заявить о своей позиции по этому критически важному вопросу.
Вагенкнехт также отметила, что партийные активисты имеют право знать официальную позицию будущего немецкого правительства, если решение по поставкам будет принято в ближайшее время. Вагенкнехт настаивает на прозрачности в этом вопросе, учитывая его стратегическую важность для безопасности Германии.
Накануне KP.RU писал, что Великобритания намерена поддержать решение ФРГ о передаче Украине крылатых ракет Taurus.