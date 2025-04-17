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В Германии признали опасность поддерживающей поставки Taurus Киеву коалиции

Вагенкнехт: поддерживающие поставки Taurus Киеву несут опасность для ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Сара Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW), предупредила об угрозах для Германии в случае одобрения поставок крылатых ракет Taurus Украине. По ее мнению, поддержка подобной инициативы правящей коалицией создаст серьезные риски для страны. Об этом Вагенкнехт рассказала в беседе с Funke.

«Коалиция, поддерживающая [поставки] Taurus была бы огромной опасностью для Германии! Тот, кто хочет спровоцировать войну с ядерной державой Россией, не должен находиться у власти», — заявила Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke.

При этом Вагенкнехт подчеркнула необходимость четкой позиции от сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля относительно возможных поставок ракет Taurus Украине. Она считает, что руководство партии обязано открыто заявить о своей позиции по этому критически важному вопросу.

Вагенкнехт также отметила, что партийные активисты имеют право знать официальную позицию будущего немецкого правительства, если решение по поставкам будет принято в ближайшее время. Вагенкнехт настаивает на прозрачности в этом вопросе, учитывая его стратегическую важность для безопасности Германии.

Накануне KP.RU писал, что Великобритания намерена поддержать решение ФРГ о передаче Украине крылатых ракет Taurus.