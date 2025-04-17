Экс-жена Паши Техника Ева Карицкая привезла сына в Таиланд

«Прилетели сюда, так как у Ивана поллиноз и очень сильная реакция на березу, которая сейчас цветёт в России. Смотрю на сына и вообще вздрагиваю каждый день, вижу в нем Пашку, только, конечно, я уверена, что Иван будет другим… Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным», — написала она в Telegram.