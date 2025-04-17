Экс-жена Паши Техника Ева Карицкая привезла сына в Таиланд

Бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) привезла их общего сына Ивана в Таиланд, где скончался рэпера.
Карицкая рассказала, что это связано с аллергией на цветение, которая выявлена у ребёнка.
«Прилетели сюда, так как у Ивана поллиноз и очень сильная реакция на березу, которая сейчас цветёт в России. Смотрю на сына и вообще вздрагиваю каждый день, вижу в нем Пашку, только, конечно, я уверена, что Иван будет другим… Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным», — написала она в Telegram.
Кроме того, она уточнила, что планировала поехать в Испанию, однако произошла задержка при поучении шенгена.
Напомним, о смерти Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) стало известно 4 апреля. Он скончался в одном из медучреждений Таиланда из-за «септического шока». 11 апреля рэпер был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в российской столице.
Ранее сообщалось, что экс-жена Паши Техника Ева Карицкая обнаружила в доме рэпера в Таиланде матрас с кровью. По её словам, это произошло, когда Техника находился в больнице.