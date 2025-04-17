В России хотят запретить врачам уходить в частные больницы

«Медицинская организация, не входящая в государственную или муниципальную систему здравоохранения, а также индивидуальный предприниматель, оказывающий платные услуги, вправе заключать трудовой договор с лицом, получившим высшее медицинское образование за счет бюджетных ассигнований, только при условии наличия у него общего трудового стажа в один год в медицинской организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения», — на текст законопроекта ссылается РИА Новости. В пояснительной записке к документу указано, что инициатива направлена на создание эффективной системы подготовки и распределения кадров в отрасли.