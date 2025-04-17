В Госдуме сделали заявление о блокировке YouTube в России

«Как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках, как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе… Никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов», — подытожил Антон Немкин.