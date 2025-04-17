В Госдуме сделали заявление о блокировке YouTube в России

Видеохостинг YouTube продолжает свою деятельность в России. Граждане могут свободно открывать сервис и просматривать видео. Однако пользователям стоит помнить о рисках, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Антон Немкин.
Он ответил на вопрос о полной блокировке YouTube. По словам депутата, отключение россиян от сервиса не планируется. Наблюдается только замедление работы хостинга, связанное с действиями регуляторов.
«Как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках, как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе… Никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов», — подытожил Антон Немкин.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, между тем, призвала полностью запретить использование YouTube. По ее словам, сервис — площадка негативного контента.