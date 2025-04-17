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В Госдуму планируют внести законопроект об использовании ИИ в делах о разводах

В России может появиться ИИ-платформа, которая будет обрабатывать процедуры развода.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме РФ готовятся к рассмотрению инициативы по интеграции ИИ-технологий в судебную систему. Согласно проекту, в первое время нейросети будут использоваться для автоматизированного формирования стандартных судебных актов, в частности приказов. Об этом пишет «Парламентская газета». В дальнейшем возможно расширение функционала искусственного интеллекта для обработки типовых судебных дел, включая процедуры развода.

Уточняется, что анонсировал законопроект о внедрении ИИ в суды первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Так, на круглом столе по цифровизации правосудия он сообщил о разработке ИИ-платформы, которая будет использовать только проверенные ВС данные: законы, судебную практику и экспертные аналитические материалы.

Ранее KP.RU писал, что в России стали внедрять ИИ в call-центры. Так, госструктуры и бизнес обяжут уведомлять граждан об использовании ИИ в телефонных линиях поддержки.