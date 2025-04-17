В Госдуму планируют внести законопроект об использовании ИИ в делах о разводах

Уточняется, что анонсировал законопроект о внедрении ИИ в суды первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Так, на круглом столе по цифровизации правосудия он сообщил о разработке ИИ-платформы, которая будет использовать только проверенные ВС данные: законы, судебную практику и экспертные аналитические материалы.