В ГД рассказали, что будет с YouTube в РФ в ближайшее время

«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. При этом пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных на зарубежной платформе», — Антона Немкина цитирует РИА Новости.