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В ГД рассказали, что будет с YouTube в РФ в ближайшее время

Блокировку YouTube или полное отключение платформы на территории РФ сейчас не обсуждают. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта Цифровая Россия Антон Немкин.

В ГД прокомментировали слухи о блокировке YouTube в РФ.

Блокировку YouTube или полное отключение платформы на территории РФ сейчас не обсуждают. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. При этом пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных на зарубежной платформе», — Антона Немкина цитирует РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что YouTube и Google должны соблюдать законы страны и не злоупотреблять сетью ради достижения личных целей. По мнению главреда RT Маргариты Симоньян, YouTube надо полностью запретить как источник негативного контента, передает «Национальная служба новостей».