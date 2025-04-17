В ГД рассказали, что будет с YouTube в РФ в ближайшее время

В ГД прокомментировали слухи о блокировке YouTube в РФ.
Блокировку YouTube или полное отключение платформы на территории РФ сейчас не обсуждают. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. При этом пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных на зарубежной платформе», — Антона Немкина цитирует РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что YouTube и Google должны соблюдать законы страны и не злоупотреблять сетью ради достижения личных целей. По мнению главреда RT Маргариты Симоньян, YouTube надо полностью запретить как источник негативного контента, передает «Национальная служба новостей».