Пламя из двигателя и паника на борту: самолет набрал высоту и сразу подал сигнал бедствия

Борт United Airlines вылетел из США 13 апреля. Только набрав высоту, экипаж подал сигнал бедствия, подробно пишет издание The Aviation Herald в социальной сети.
Отмечается, что неисправность связана с двигателем самолета. Пассажиры увидели исходящее из него пламя, на борту мгновенно началась паника. Воздушному судну предстояло пролететь порядка 40 минут.
Пилот справился успешно. Борт удалось посадить в начальной точке, городе Денвер. Никто из пассажиров не пострадал. Позже всех доставили в канадский город Эдмонтон, куда изначально направлялся рейс. Пассажиров отправили на заменяющем лайнере.
Недавно также экстренно сел в Ташкенте самолет авиасообщением Москва-Денпасар. Борт пошел на посадку из-за состояния здоровья пассажира. Его самочувствие резко ухудшилось.