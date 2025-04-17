Пламя из двигателя и паника на борту: самолет набрал высоту и сразу подал сигнал бедствия

Пилот справился успешно. Борт удалось посадить в начальной точке, городе Денвер. Никто из пассажиров не пострадал. Позже всех доставили в канадский город Эдмонтон, куда изначально направлялся рейс. Пассажиров отправили на заменяющем лайнере.