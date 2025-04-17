Посольство КНР в США ответило на тарифную политику Трампа карикатурой

В публикации использован рисунок, на котором изображены руки Трампа. Президент США держит карты для покера. Вместо мастей и других элементов на них изображены цифры с процентами (100 процентов, 20 процентов, 50 процентов и так далее). Трамп видит карты и вытягивает одну из них.