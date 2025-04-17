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Посольство КНР в США ответило на тарифную политику Трампа карикатурой

Белый дом опроверг повышение тарифов на китайские товары до 245 процентов.

Источник: Аргументы и факты

Посольство Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах в своём аккаунте в соцсети X* обнародовало пост, посвящённый тарифной политике американского лидера Дональда Трампа.

В публикации использован рисунок, на котором изображены руки Трампа. Президент США держит карты для покера. Вместо мастей и других элементов на них изображены цифры с процентами (100 процентов, 20 процентов, 50 процентов и так далее). Трамп видит карты и вытягивает одну из них.

«The Art of The Deal», — говорится в надписи.

Речь идёт об отсылке к книге Trump: The Art of the Deal («Дональд Трамп. Искусство сделки»). Автором книги является Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Белый дом опроверг данные о повышении американских тарифов до 245 процентов на товары из КНР. В администрации Соединённных Штатов заявили, что лишь отдельные их категории станут облагаться пошлиной, превышающей 145 процентов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.