В МВД предупредили о мошеннической схеме на «Госуслугах» с демонстрацией экрана

В МВД РФ предупреждают об опасности использования функции демонстрации экрана при общении через мессенджеры. Несмотря на удобство этой опции для удаленной помощи, ее активация при контакте с мошенниками (независимо от того, кем они себя представляют) дает им полный доступ к конфиденциальной информации пользователя.