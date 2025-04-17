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В МВД предупредили о мошеннической схеме на «Госуслугах» с демонстрацией экрана

Мошенники взламывают «Госуслуги» с помощью просьбы включить демонстрацию экрана на смартфоне.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники массово взламывают аккаунты на «Госуслугах» через функцию демонстрации экрана. Теперь преступники под различными предлогами предлагают «помощь» в работе с порталом, вынуждают жертв включить демонстрацию экрана смартфона, получают доступ к конфиденциальным данным и учетным записям. Об этом ТАСС проинформировали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

После получения доступа к персональным данным мошенники оперативно взламывают учетную запись на портале «Госуслугах», блокируя возможность восстановления контроля для законного владельца. Это позволяет мошенникам совершать различные противоправные действия от имени пострадавшего.

В МВД РФ предупреждают об опасности использования функции демонстрации экрана при общении через мессенджеры. Несмотря на удобство этой опции для удаленной помощи, ее активация при контакте с мошенниками (независимо от того, кем они себя представляют) дает им полный доступ к конфиденциальной информации пользователя.

Накануне стало известно о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты требуют паспортные данные для подачи декларации 3-НДФЛ.