Названо количество бездомных животных в России

«В России у 3,6 млн животных нет хозяев… Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся часть приходится на собак (700 000). Из общего количества животных без хозяев 3,4 млн кошек и собак находятся на улице и лишь 170 000 — в приютах», — сообщает «Ведомости». Исследование провели Центр изучения питания и благополучия животных, фонд помощи бездомным животным «Ника» и маркетинговая компания Ipsos.