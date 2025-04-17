Москалькова и омбудсмены из СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Москалькова напомнила, что Великая Отечественная война стала величайшей трагедией, принёсшей народу тяжелейшие страдания и унесшей жизни миллионов соотечественников.
«Война навсегда осталась в памяти людей — это горькие и одновременно героические страницы нашей истории, кровью вписанные в судьбы народов», — отметила она.
По её словам, признание итогов Великой Отечественной войны, увековечение уроков Победы и сохранение исторической памяти служат основой для построения добрососедских отношений и взаимопонимания между странами и народами. Это также способствует формированию справедливой повестки международных отношений.
Ранее Москалькова сообщила, что в апреле Россия и Украина обменяют 1,5 тысячи посылок для военнопленных в двух странах. Она также отметила, что в данной акции принимает участие Международный комитет Красного Креста.