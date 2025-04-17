Мошенники используют данные о «неизвестном вирусе»: россиян предупредили о письмах с ложным тестированием

Мошенники старательно подстраиваются под новости, вызывающие ажиотаж среди россиян. Так, в марте распространились данные о «неизвестном вирусе», якобы распространяющемся по стране. Злоумышленники воспользовались сведениями и разработали обманную схему, рассказывает «Известиям» директор центра противодействия мошенничеству «Информзащита» Павел Коваленко.
По его словам, вирус получил название «мамонтовая оспа». Около 7 тысяч россиян получили письма с призывом пройти тест на наличие этого патогена. Порядка 30% жертв мошенников — москвичи. Они переходили по ссылке и оказывались на фейковом ресурсе.
«Услугу предлагают бесплатно и присылают ссылку для записи. После ввода данных мошенники крадут личные данные, с помощью которых могут, например, получить доступ к другим сервисам, в том числе к банковским приложениям», — предупредил Павел Коваленко.
Недавно раскрылся еще один большой обман. Мошенники попытались украсть деньги народной артистки РФ Раисы Рязановой. Аферисты позвонили и обратились от имени мэра Москвы Сергея Собянина.