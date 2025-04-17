Мошенники используют данные о «неизвестном вирусе»: россиян предупредили о письмах с ложным тестированием

По его словам, вирус получил название «мамонтовая оспа». Около 7 тысяч россиян получили письма с призывом пройти тест на наличие этого патогена. Порядка 30% жертв мошенников — москвичи. Они переходили по ссылке и оказывались на фейковом ресурсе.