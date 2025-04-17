Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«Для снижения веса соблюдаем умеренный дефицит калорий и следим за балансом белков, жиров и углеводов. Стараемся уменьшить, максимально до 5−10% от рациона, быстрые и простые углеводы (сахар, выпечка, сладости), заменяем их сложными углеводами (цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые)», — сказала Волкова.
Также следует включить в каждый основной прием пищи источники белка, такие как нежирное мясо, рыба, морепродукты, либо растительный вариант белка — бобовые. Отдельно в готовую еду можно добавлять полезные жиры из орехов и нерафинированных масел.
«Кроме того, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды и исключить подслащенные напитки — это пустые калории. И также важна физическая нагрузка: сочетание силовых упражнений и кардиотренировок поможет сжигать калории», — заключила Волкова.