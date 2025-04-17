Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии — в 397 рублей, а дороже всего — на Чукотке (847 рублей), подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).