Роскачество рассказало о сроках годности куличей

«Куличи с относительно “натуральным” составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение», — сообщили там.