Роскачество рассказало о сроках годности куличей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«Куличи с относительно “натуральным” составом могут храниться до 15 суток, для некоторых изделий с оригинальной рецептурой срок годности может составлять до 40 суток. Если в составе не указаны консерванты, а срок хранения кулича составляет несколько месяцев, то, скорее всего, производитель вводит вас в заблуждение», — сообщили там.
Отмечается, что срок годности кулича значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты. «Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара», — пояснили там.
Роскачество отмечает, что условия хранения обычно указываются на этикетке: часто встречаются рекомендации хранить куличи при комнатной температуре. Однако рекомендуется хранить продукт в магазинной упаковке, не перекладывая его в другие пакеты или емкости.