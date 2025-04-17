Опубликован прогноз погоды в Иркутске на 17 апреля 2025

Ночью 17 апреля в Приангарье сохранится сильный ветер с порывами 15−20 м/с. Днем ситуация должна измениться. Ожидается погода преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +12…+17 градусов, местами +2…+7.
Внимание, автомобилисты! На дорогах области местами ожидается гололедица.
В Иркутске прогнозируют переменную облачность, ветер юго-восточный 5−10 м/с, без осадков. Столбики термометров днем поползут вверх и задержатся у отметок +13…+15 градусов.
На Байкале также дождя и снега не ожидается, но порывы ветра местами усилятся до 15−18 м/с. Днем воздух прогреется до +5…+10.