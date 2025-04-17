Самозапретом на кредиты уже воспользовались 10 млн россиян

Как сообщал Life.ru, с 1 марта заработал механизм самозапрета на кредиты, который поможет бороться с мошенниками. В Минцифры объяснили, как активировать этот механизм для кредитов и микрозаймов. В первый месяц работы сервиса им воспользовались почти восемь миллионов россиян.