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Самозапретом на кредиты уже воспользовались 10 млн россиян

В течение полутора месяцев 10 миллионов россиян решили ограничить свои возможности по получению кредитов. Большинство из них живут в Москве. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Источник: Life.ru

Самыми активными пользователями сервиса стали москвичи, жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Республики Башкортостан.

«Граждане стремились быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков в комментарии для ТАСС.

Как сообщал Life.ru, с 1 марта заработал механизм самозапрета на кредиты, который поможет бороться с мошенниками. В Минцифры объяснили, как активировать этот механизм для кредитов и микрозаймов. В первый месяц работы сервиса им воспользовались почти восемь миллионов россиян.