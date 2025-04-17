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Daily Mail: учёные обнаружили признаки жизни на планете в созвездии Льва

По данным исследователей, планета K2−18b покрыта океаном.

Учёные обнаружили признаки жизни на планете, которая находится в 124 световых годах от Земли, пишет Daily Mail.

В публикации сказано, что планета, получившая название K2−18b, покрыта океаном.

По данным исследователей, о жизни на планете K2−18b могут свидетельствовать соединения, которые на Земле вырабатываются лишь живыми организмами. В частности, речь идёт о фитопланктоне.

Планета находится в созвездии Льва, она вращается вокруг красного карлика. K2−18b больше Земли в два раза. Земной год здесь длится 33 дня.

Ранее сообщалось, что учёные планету, похожую на Татуин из киносаги «Звёздные войны». Планета M1510 (AB) b находится в созвездии Весов на расстоянии 120 световых лет от Земли.