Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делом экс-главы Курской области Смирнова занимались несколько месяцев

Стало известно, сколько готовилось дело бывшего главы Курской области Смирнова.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, оперативная разработка Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, продолжалась в течение нескольких месяцев перед его задержанием.

«Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — передает источник.

Напомним, что Смирнов был задержан 16 апреля 2025 года. Также был задержан и бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов, который фигурирует в этом же уголовном деле.

Уточняется, что бывшие представители власти подозреваются в присвоении бюджетных средств. Деньги в размере свыше миллиарда рублей были выделены АО «Корпорация развития Курской области» на возведение оборонительных сооружений на украинской границе региона.

Сам Смирнов пробудет под стражей два месяца — до 15 июня 2025 года.

Позднее KP.RU писал, что Смирнов отказался признать свою вину в финансовых махинациях на миллиард рублей.