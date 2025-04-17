Делом экс-главы Курской области Смирнова занимались несколько месяцев

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, оперативная разработка Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, продолжалась в течение нескольких месяцев перед его задержанием.
«Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — передает источник.
Напомним, что Смирнов был задержан 16 апреля 2025 года. Также был задержан и бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов, который фигурирует в этом же уголовном деле.
Уточняется, что бывшие представители власти подозреваются в присвоении бюджетных средств. Деньги в размере свыше миллиарда рублей были выделены АО «Корпорация развития Курской области» на возведение оборонительных сооружений на украинской границе региона.
Сам Смирнов пробудет под стражей два месяца — до 15 июня 2025 года.
Позднее KP.RU писал, что Смирнов отказался признать свою вину в финансовых махинациях на миллиард рублей.