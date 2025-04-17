В Госдуме предупредили о рисках для здоровья при окрашивании яиц к Пасхе

«В сети гуляют публикации с рецептами покраски пасхальных яиц весьма нестандартными способами. Например, один из них подразумевает покраску яиц с помощью обычных фломастеров, другие — советуют использовать различные непищевые красители. К таким советам нужно относиться предельно аккуратно. Стоит понимать, что употребление в пищу таких яиц может быть опасно для здоровья, так как те же фломастеры содержат химические компоненты, такие как спирты, растворители и синтетические красители. Эти вещества могут проникнуть сквозь скорлупу яйца и попасть внутрь продукта, особенно если яйцо повреждается или подвергается термической обработке, например варке», — сказал Леонов.