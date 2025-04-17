Мать познакомила дочку с культурой «фурри»: позже новые друзья хладнокровно убили её родителей

Как сообщает издание Toofab, Феликс познакомился в интернете с девушкой-подростком 8 лет назад (ориентировочно — в 2017 году), на почве общих интересов — переодевания в животных и представления себя антропоморфными зверьми. Причём именно мать девочки привела её в это движение. Они быстро начали романтические отношения, вот только Феликсу тогда было 25 лет, а его «возлюбленной», выходит, 12 лет. Родители, само собой, не одобрили такие связи.