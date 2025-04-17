Мать познакомила дочку с культурой «фурри»: позже новые друзья хладнокровно убили её родителей

33-летнего мужчину из субкультуры «фурри», который помог 17-летней возлюбленной убить её родителей и сбежать, приговорён в США к трём пожизненным срокам. Фрэнк Сато Феликс из Калифорнии признан виновным в убийстве первой степени (о котором идёт речь) и ещё в нескольких убийствах, совершённых в 2024 году. Права на досрочное освобождение у него не будет.
Как сообщает издание Toofab, Феликс познакомился в интернете с девушкой-подростком 8 лет назад (ориентировочно — в 2017 году), на почве общих интересов — переодевания в животных и представления себя антропоморфными зверьми. Причём именно мать девочки привела её в это движение. Они быстро начали романтические отношения, вот только Феликсу тогда было 25 лет, а его «возлюбленной», выходит, 12 лет. Родители, само собой, не одобрили такие связи.
По данным американской прокуратуры, Феликс стал одержим девочкой и в итоге разработал план. Когда девочке исполнилось 17 лет — он с другом приехал к ней домой. Они убили родителей подростка и случайного свидетеля, оставив в живых только малолетних сестёр девушки, а затем все втроём уехали.
Ранее KP.RU опубликовал подробности жуткой истории из США, где сумасшедшие фанаты фурри-культуры убили родителей, привлёкших свою дочь в общество фриков.