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Новосибирский мэр ответил на вопрос о том, зачем переделывают станцию «Спортивная»

Проект станции был разработан и утверждён ещё в 2019 году.

Источник: Максим Зарецкий/ТАСС

Известно, что часть работ, которые уже выполнены, предстоит переделать из-за того, что там нашли отклонения. Об этом пишет портал «Аргументы и факты — Новосибирск», ссылаясь на мэра областного центра Максима Кудрявцева.

Проект станции, который был утвержден и разработан еще в 2019 году, прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Но во время строительных работ там были допущены серьёзные отступления от документации.

«Часть работ выполнена правильно, но часть придётся переделывать», — уточнил Кудрявцев.

На данный момент работы над проектом ведет новая компания. Она занимается инженерными сетями.