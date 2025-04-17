Новосибирский мэр ответил на вопрос о том, зачем переделывают станцию «Спортивная»

Известно, что часть работ, которые уже выполнены, предстоит переделать из-за того, что там нашли отклонения. Об этом пишет портал «Аргументы и факты — Новосибирск», ссылаясь на мэра областного центра Максима Кудрявцева.
Проект станции, который был утвержден и разработан еще в 2019 году, прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Но во время строительных работ там были допущены серьёзные отступления от документации.
«Часть работ выполнена правильно, но часть придётся переделывать», — уточнил Кудрявцев.
На данный момент работы над проектом ведет новая компания. Она занимается инженерными сетями.