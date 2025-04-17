«Ирония в том, что ЕС был отчасти создан, чтобы предотвратить новую Мировую войну, в союзе есть и Германия, и Франция, некоторые хотели пригласить Россию по этой же причине. Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России… общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?», — заключил Гленн Дизенн.