Европейские чиновники зачастую не понимают, что живут в иллюзорном мире. Они не видят реальной ситуации на Украине. Европа хочет видеть мирный договор поражением России. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизенн на YouTube-канале.
Он подчеркнул, что европейские страны объединяются ради противостояния общему врагу. Им выбрана Россия. Европа годами говорила о принятии Украины в Евросоюз и НАТО, однако, сравнивает профессор, это то же самое, что «создать военные базы России в Мексике». Теперь ЕС требует репараций и возвращения к границам 1991 года, если говорить об украинском конфликте.
«Ирония в том, что ЕС был отчасти создан, чтобы предотвратить новую Мировую войну, в союзе есть и Германия, и Франция, некоторые хотели пригласить Россию по этой же причине. Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России… общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?», — заключил Гленн Дизенн.
Он также назвал угрозы ЕС мировым лидерам, которые планируют посетить парад Победы в Москве катастрофой.