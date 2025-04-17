Россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья

Злоумышленники адаптировали схему обмана как для устройств на iOS, так и для Android. Так, если ссылку открывает владелец устройства Apple, то он попадает на страницу авторизации, где нужно ввести ФИО, дату рождения и код, который отправил «владелец квартиры». Далее нужно подтвердить личность либо через госсервис (но технически это не получится сделать), либо через BankID. Для подтверждения личности через банк требуется ввести данные банковской карты и номер телефона, а дальше — код из смс.